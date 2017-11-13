على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي يندرج أكثر من ألف موقع، من بينها أكثر من 800 موقع ثقافي ونحو 200 موقع طبيعي وحوالي 30 موقعا يجمع بين الطابعين (مشترك).

ولقد تأسست منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المعروفة باسم يونسكو بالإنجليزية، عام 1945 وهي تتخذ من باريس مقرا لها.

وتعمل المنظمة على إيجاد الشروط الملائمة لإطلاق حوار بين الحضارات والثقافات والشعوب على أسس احترام القيم المشتركة.

وتصنف اليونسكو أجمل معالم الأرض بموجب اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972.

وهي اليوم تشجع التعاون الدولي بين الدول في هذه الاتفاقية للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي وحمايته.

فالنزاعات والحروب والكوارث الطبيعية والتلوث والصيد الممنوع والتمدن وتطور القطاع السياحي الجامح، قد تعرض موقعا تراثيا للخطر.

ولقد أدرج لغاية اليوم حوالي 50 موقعا على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

غير أن المجتمعات الإنسانية تبرز هويتها أيضا عبر اللغة والموسيقى وأشكال التعبير الشفهي والمهارات المرتبطة بالفنون الحرفية المتوارثة جيلا عن جيل.

هذه العادات مهددة أيضا، لذلك اعتمدت اليونسكو عام 2003 اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي بهدف حماية تراث البشرية هذا الذي يضم أكثر من 300 عنصر.

أما لائحة التراث الثقافي غير المادي فتهدف إلى حماية طارئة للتقاليد المعرضة لأخطار التدهور والزوال.