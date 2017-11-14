رفعت زوجة مصرية دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة في منطقة الجيزة المصرية ، مؤكده ” عايز كل حاجة يقولها أوافق عليها وكأني مش موجودة .

وقالت الزوجة في تصريح لإحدى الصحف المحلية ، تزوجنا منذ خمس سنوات وزوجى شخص متحكم ويريد أن يسيطر على كل شئ حوله ويبقى هو الأمر الناهي في كل مكان ليس البيت فقط ، كل لما نروح مكان ميعجبهوش حاجة، عايزها تتغير على حسب مايقول لما يتعصب ويشتم .

وأضافت: تابعت حياتنا منذ زواجنا في صراع دائما بسبب إنه يريد كل مايطلبه ينفذ دون جدال وشخصيتي لا تحب ذلك فأنا لا أقبل أقوم بفعل شئ أذا لم اقتنع به،ودي مشكلتي معاه من يوم ما اتعرفنا على بعض وللأسف هو شخص صعب .

وأستطردت قائلة ، طوال الخمس سنوات ذهبت لبيت أهلي أكثر ما جلست في بيتي بسبب المشكلات الدائمة بيننا هو يعشق الخلافات على كل شيء، قوة الأنا عنده عالية أوي مرة حكم رأيه أقوم أعمل رز بدل المكرونة وانا كنت تعبانه راح رمي الأكل في وشي وضربني كمان” وهكذا دائما حاله على كل شيء لحد ما نصحني أهلي برفع دعوى خلع عليه ووجدت أن هذا هو الحل ” خلعه ” .