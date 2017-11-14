دعاء خطاب

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو وثق قوة الهزة الأرضية التي ضربت محافظة السلمانية العراقية مساء أمس .

وأظهر المقطع ما حدث داخل أحد المتاجر أثناء وقوع العلب الغذائية من الأرفف المخصصة لها، ورصد المقطع المصور لحظة فرار المواطنين العراقين الى الشوارع العامةوأصابتهم بحالة من الذعر والهلع جراء ما حدث .



يذكر أن الزلزال الذي ضرب المنطقة الحدودية في ايران والعراق وبلغت قوته 5ر7 درجة على مقياس ريختر ،أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 50 في العراق بعد الزلزال، وارتفع ضحاياه الى 330 قتيلا في الجانب الايراني، بحسب حصيلة جديدة صدرت صباح الاثنين عن الطب الشرعي وبثها التلفزيون الحكومي.