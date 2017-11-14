كسر الأمير هاري القواعد العسكرية من خلال ترك لحيته أثناء قيامه بواجب رسمي للجيش البريطاني، أثناء أدائه التحية في خدمة “سينوتاف” في لندن.

وتقاعد الأمير هاري البالغ من العمر 33 عامًا من الخدمة النشطة قبل عامين، ولكن ظهر في النصب التذكاري للحرب في لندن، إنجلترا، اليوم الأحد تاركًا لحيته، ومرتديًا الزي الرسمي للضباط في الجيش.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن عضو يخدم في “فوج سلاح الفرسان” قوله: “ليس هناك مكان للحية في سلاح فرسان الملكة، كان ينبغي أن يحلقها قبالة هذا اليوم المهم”.

ويمنع الجيش البريطاني كافة اللحى، إلا في بعض الحالات النادرة، عندما يعاني جندي من شكوى في الجلد، أو لديه أسباب دينية قوية للحفاظ على شعر الوجه.

وظهر الأمير وليام والأمير أندرو على حد سواء في خدمة الذكرى يوم الأحد دون لحية، ولكن الأمير هاري ظهر باللحية عند أداء التحية في خدمة سينوتاف في لندن.

كما يسمح للقوات الخاصة وغيرهم ممن يقومون بعمليات سرية بترك اللحى عندما يكونون وراء خطوط العدو، لكن لا يُسمح بتركها أثناء العروض الرسمية العسكرية.

وهناك أيضًا تقليد يسمح لعدد صغير جدًا من الرواد الرقيبين بترك اللحية عند أداء الواجب الرسمي، ولكن أعضاء الحرس الشخصي للملكة لم يسمح لهم بذلك أبدًا.

يركز الأمير هاري الآن على الأعمال الخيرية وغيرها من الواجبات الملكية، ولكن من المتوقع عادة أن يلتزم باللوائح العسكرية عندما يكون بالزي الرسمي.