بصور بسيطة وغير تقليدية لامست مظاهر الحياة في مصر أبهر عريس مصري وعروسته الألمانية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قررا عمل جلسة تصوير لجانب من حفل زفافهما بشوارع القاهرة.

ونشر أحد المصورين صوراً لعريس مصري وعروسته الألمانية، وهما يحتفلان بزفافهما في شوارع القاهرة، وأحيائها الشعبية البسيطة، ويلتقطان صوراً مع مواطنين من مختلف الطبقات الاجتماعية، ومن المقاهي وكورنيش النيل، والتوتوك، وكانت اللقطة الأكثر طرافة هي التقاطهما صوراً بجانب حمار.

وأبدى رواد مواقع التواصل إعجابهم ببساطة العروسين وأماكن التصوير، حيث أبرز المصور مظاهر الحياة في مصر، وفرحة المصريين البسطاء ومشاركتهم للعروسين فرحتهما.