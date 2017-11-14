يتعين على المسافرين الذين يزورون تايلاند الانتباه فيما يكونون بالقرب من المسطحات المائية، سيما بعد

الفيضانات الخطيرة التي وقعت مؤخرا.

زادت مؤخرا حالات الإصابة بداء البريميات وهي عدوى بكتيرية خطيرة، عقب وقوع فيضانات خطيرة في بانكوك وأجزاء أخرى كبيرة من البلاد.

وتنصح هيئات السفر الزوار بعدم السباحة في البحيرات والأنهار في المناطق المتضررة والابتعاد عن الحيوانات بأقصى قدر ممكن.

يصاب المرء بداء البريميات جراء البكتيريا الموجودة في بول الحيوانات المصابة وسيما عندما ينتهي بها الحال في المياه.

سجلت تايلاند مؤخرا أكثر من 2400 حالة إصابة بالمرض وكان 47 منها حادة.

وتخشى سلطات الصحة في تايلاند إمكانية انتشاره أكثر.

وعادة ما تكون أعراض داء البريميات وهو مرض استوائي معتدلة، ويصاب به في الأساس المزارعون وغيرهم من الأشخاص الذين يتصلون كثيرا بالحيوانات.

وفي الحالات الحادة، سيعاني المريض من أعراض تشبه الإنفلونزا خلال المرحلة الأولية، بعد أسبوع أو اثنين من العدوى.

وقد يتضرر الكبد أو الكلى في المرحلة الثانية التالية، ويمتد المرض فيما بعد إلى الرئتين والدماغ.

وفي هذه الحالات يتم علاج داء البريميات بالمضادات الحيوية.

وبدون مثل هذا العلاج، يكون ما نسبته 2 إلى10 بالمئة مميتة، بحسب سلطات الصحة الألمانية.