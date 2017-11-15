أظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط مضيفة جوية على المدرج من طائرة متوقفة، بعد أن فشلت في تجنب الفجوة بين الدرج وباب المقصورة.

وأظهر المقطع المضيفة تتدلى بشكل خطير أسفل باب المقصورة الخلفية قبل أن تسقط على الأرض في مطار وسط الصين.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال الأطباء إن المضيفة التي تعمل لصالح “شيامن إير” تعرضت لكسور في العمود الفقري نتيجة الحادث.

ووفقًا لموقع “iFeng.com”، سقطت المضيفة المسكينة من الطائرة رقم “MF8253” التابعة لخطوط شيامن إير الجوية بعد وصول الطائرة إلى مطار “تشنغتشو شينتشو” الدولي بعد ظهر أمس.

وفي الفيديو الذي صورته كاميرات المراقبة بالمطار، يمكن رؤية المضيفة تتمسك بكل قوتها بباب المقصورة قبل أن تنزلق وتسقط 2.7 متر إلى المدرج.

وأكدت التحقيقات الأولية أن المضيفة سقطت عندما عادت إلى الطائرة بعد إعادة تعبئة خزينة الطعام.

وبمجرد سقوطها سارع أفراد الطاقم، والعاملون في أمن المطارات لإنقاذ المضيفة المصابة والتي ظلت واعية.

ووفقًا لتصريح شركة الطيران، تم نقل المضيفة المصابة إلى المستشفى بأقصى سرعة ممكنة، حيث كشف الأطباء إصابتها بكسور في العمود الفقري من خلال الأشعة المقطعية، وخضعت لعملية جراحية طارئة.

يشار إلى أن الأطباء يتوقعون أن تتعافى المضيفة في غضون أسبوع، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت ستتمكن من العمل كمضيفة مجددًا.