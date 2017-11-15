اضطلعت الاطعمة بدور مهم في التغذية لحماية صحة الانسان ومعالجة مشاكلها، واثبتت الدراسات أهمية الاطعمة في نمو جسم الانسان وتقويته وبخاصة الخضار والفاكهة والاسماك. في الدول العربية والاجنبية هنالك حالات مرضية كثيرة تؤدي الى تراجع الخصوبة والرغبة الجنسية.

اليكم أهم الاطعمة التي تعزز الخصوبة وتزيد نسبة الحيوانات المنوية الصحية. وتحتوي هذه الأطعمة على فيتامين A والـ LYCOPENE والسيلينيوم، وفيتامين E وحامض الفوليك:



الهليون

لاحتوائه على حامض الفوليك الذي يعمل على زيادة الحيوانات المنوية.

الحمضيات والخُضر



لاحتوائها على فيتامين C الذي يزيد الحيوانات المنوية.

اللوز



يحتوي على فيتامين E والزنك، والسيلينيوم التي تفيد في تحسين عدد الحيوانات المنوية وحمايتها لدى الرجل. (كما العنب البري والقنبيط).



الموز



يحتوي على فيتامين B6 بنسبة عالية مما يؤدي الى نمو الحيوانات المنوية.

السلمون والسردين والتونة



تحتوي على السيلينيوم الذي يحمي الحيوانات المنوية من التشوهات ويزيد اعدادها.

الافوكادو



يحتوي على الدهون غير المشبعة التي تعتبر من المنشطات الجنسية.

الفريز او الفراولة



يعتبر من أهم المصادر لحمض الفوليك وفيتامين B اللذين يرفعان عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل.

الجزر



يعتبر من أهم الخضر التي تحتوي على فيتامين A واصباغ مختلفة تعرف باسم Beta – carotene الذي يحوّلها الجسم الى مضاد للأكسدة، مما يعزز الحيوانات المنوية ويحركها.

الرمان



يعتبر من الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من الالياف والبوتاسيوم وفيتامين C والمواد الملونة التي تساعد في تعزيز القدرة الجنسية.

البطاطا والشمام والبندورة



جميعها تحتوي على LYCOPENE الذي يعمل على تحسن اشكال الحيوانات المنوية وتجنب تشويهها.

بالاضافة الى الفول السوداني والالبان والبيض والمحار والدجاج الغني بالزنك الذي يعزز هورمون التستوستيرون.