أوقفت إحدى المعلمات عن العمل، في أكاديمية "نيو فيجين" في ناشفيل بأميركا، بعد نشرها فيديو على أحد حساباتها الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، تبدو فيه تلميذة مجهولة الهوية تحاول إخفاء وجهها، بينما يُنزع حجابها عن رأسها.

وظهر الفيديو على "سنابشات" تحت عنوان "شعر جميل"، ثم نشر مقطع فيديو آخر مع تعليق يقول: "يا للعجب! لديها كل هذا الشعر وتغطيه!".

وسلطت الأضواء على الحادثة لأول مرة في الأسبوع الماضي، بعد أن رصد أحد الأشخاص الفيديو على حساب "سناب شات" خاص بالمعلمة، وأرسله إلى قناة "تينيسي" الإخبارية، فما كان من مدير المدرسة تيم مالون، إلا طلبها للتحقيق يوم الثلاثاء الماضي، وأمر بإيقافها عن العمل، على الرغم من أنها أنكرت أنها من صوّر المقطع المذكور، وأكدت أن نزع حجاب الفتاة لم يكن من باب قلة الاحترام، وفقًا لموقع "إندبندنت".

وقال مالون معلقًا على الحادثة المؤسفة: "لا يعكس مقطع الفيديو الذي نشر، قيم وثقافة أكاديمية نيو فيجين، كل الموظفين يسعون جاهدين للتصرف بأسلوب يلهم ويحفز طلابنا بشكل إيجابي، وسنحاول استغلال هذه القصة كفرصة للمضي قدمًا، وزيادة توعية الطلاب والعاملين هنا حول التنوع الثقافي" وأضاف معتذرًا: "سنحاول أن نكون أفضل في المستقبل".