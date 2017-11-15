يحاول كل عروسين التميّز في يوم زواجه لإبهار المدعوين ولالتقاط صور فريدة يتباهان بها، وتبقى ذكرى جميلة مدى الحياة، لذا لجأ زوجان صينيان مؤخراً إلى ما هو خارج عن المألوف في هذه المناسبة.

وقد أثبت العروسان المذكوران حبهما لبعضهما وللمغامرة، حيث أتمّا بعض مراسم الزفاف على جانب منحدر جبلي في #الصين، مجبرين المدعوين على خوض نفس المغامرة.

وقد قام الزوجان بربط نفسيهما إلى سلك مثبت على مدار جبل تشايا في مقاطعة خنان الصينية، ومن ثم كان على بقية المدعوين أن يسلكوا نفس الطريق ليعيشوا معهما مغامرة هذا #الزفاف العجيب.

وقد تبدو التجربة عادية لو كانت ضمن إطار ممارسة رياضة تسلق الجبال، لكن أن يحدث ذلك في مناسبة زواج وأن يكون المتسلقان بملابس الزفاف، فهذا الأمر لفت انتباه الكثيرين.