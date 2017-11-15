أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق واتساب حذف الرسائل التي تم إرسالها بحيث لاتظهر لدى المستقبل خلال سبع دقائق من إرسالها، إلا أن خبراء انترنت أوجدوا حيلة تمنح المستخدمين وقتا أطول من خلال زيادة فترة السماح إلى أسبوع كامل وفقا لما أورده موقع "ميترو" البريطاني.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الحيلة الجديدة من خلال تغيير تاريخ الهاتف إلى ماقبل إرسال الرسالة، ثم حذفها، بصرف النظر عما إذا كان المتلقي قد قرأها أم لا، من خلال اتباع الخطوات التالية:



1- فصل الهاتف عن الإنترنت، سواء كان شبكة واي فاي أو الباقات.

2- اغلاق برنامج واتساب على الهاتف.

3- تغيير التاريخ في الهاتف إلى اليوم السابق ليوم إرسال الرسالة، والتوقيت إلى ساعة سابقة أيضا.

4- فتح تطبيق واتساب مجددا والضغط على الرسالة المراد حذفها حتى يظهر خيار الحذف.

5- إعادة ضبط التاريخ بشكل صحيح.

6- الاتصال بالإنترنت مجددا، لتجد أن الرسالة قد حذفت بالفعل.