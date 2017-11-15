تستخدم المواقع الرئيسية للإنترنت في جميع أنحاء العالم نظاما يسمى CAPTCHA «كابتشا» للتحقق من أن شخص المستخدم في الواقع هو إنسان وليس روبوتا، وذلك عند إدخال بيانات أو تسجيل الدخول إلى حساب، وفقا لمقال فيفاك وادهوا، المتخصص في التكنولوجيا والابتكارات، الذي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.

وقام باحثون في شركة «فيكاريوس» Vicarious، وهي شركة ذكاء صناعي في كاليفورنيا، تحصل على تمويلها من مؤسس أمازون (وهو في الوقت نفسه مالك واشنطن بوست) جيفري بيزوس ومؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، بنشر ورقة بحثية توثق كيف تمكنوا من هزيمة CAPTCHA باستخدام تقنيات ذكاء صناعي جديدة.

في حين أن تقنيات الذكاء الصناعي الأكثر تقدما اليوم تستخدم الشبكات العصبية، التي تتطلب كميات هائلة من البيانات للتعلم منها، وأحيانا الملايين من الأمثلة، قال الباحثون إن نظامهم يحتاج إلى 5 خطوات تدريبية فقط للقضاء على تقنية غوغل المعروفة باسم «reCAPTCHA».

وبهذا، حققوا نسبة نجاح بلغت 67% لكل حرف ـ وهي نسبة قريبة إلى حد معقول من معدل دقة المستخدم الإنسان البالغ 87%.

وفي الإجابة على CAPTCHA على «PayPal» و«Yahoo»، حقق النظام معدل دقة أكبر من 50%.