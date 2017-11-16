تبحث الشرطة البريطانية عن مجهول بعد سرقة حقيبة سفر تحتوي على أحجار كريمة قيمتها مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار) من رف الأمتعة في قطار بمحطة يوستون.

وصعد مالك الحقيبة وهو تاجر #مجوهرات يبلغ من العمر 35 عاما إلى قطار متوجها إلى برمنغهام في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني ولكن عندما وصل القطار إلى راجبي في وسط إنجلترا، اكتشف أن حقيبة سفره التي تحتوي على ياقوت وزمرد وياقوت أزرق ليست موجودة على رف الأمتعة.

ونشرت الشرطة صورة غير واضحة المعالم لرجل قالت إنها تريد التحدث معه.



وقال السارجنت نيك تومسون من شرطة النقل البريطانية "أود الحديث مع الرجل الظاهر في لقطات كاميرات المراقبة عن #سرقة هذه الحقيبة ذات القيمة العالية للغاية".



وأضاف "حقيبة السفر كانت سوداء وتحتوي على أكثر من 40 حجرا كريما مثل الياقوت الزمرد والياقوت والياقوت الأزرق".