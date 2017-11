حقق الصيني شيوين بنغ باكورة انتصاراته في مسيرته الاحترافية على حلبات رياضة الفنون القتالية، بطريقة مثيرة، بخنقه خصمه الكومبودي فات سودا، في الجولة الأولى.

وأسقط شيوين بنغ خصمه على رقبته بشكل عنيف، ومن ثم بدأ بخنقه، قبل أن يتدخل الحكم ويعلن فوز الصيني، في النزال الذي جمعهما، ضمن دورة أساطير أبطال العالم لرياضة الفنون القتالية المختلطة "ONE Championship’s Legends of the World".





وافتتح شيوين بنغ، بذلك، سجل انتصاراته، على حلبات رياضة الفنون القتالية، مقابل هزيمة واحدة أيضا، حتى الآن.

بينما تجرع فات سودا مرارة الهزيمة الثانية، في ثاني نزال له، حتى الآن، ضمن مسيرته الاحترافية.