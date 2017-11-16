قررت سيدة خليجية إسقاط دعوى قضائية بحق زوجها كانت قد رفعتها بعد قيامه بالاعتداء عليها بالضرب المبرح، ملتمسة من الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة إخلاء سبيله وأنها أرادت من وراء المحاكمة أن يتوقف عن ضربها.

وكانت النيابة العامة أحالت الزوج إلى المحاكمة، بتهمة التعدي على زوجته، محدثاً بها إصابات تركزت في الرأس، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات غيابيا وغرامة 6000 درهم فيما طالب بعد ضبطه قبل 3 شهور بإعادة محاكمته.

وذكرت أنها تريد التنازل عن الدعوى القضائية لأنه أب أولادها. وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل الزوج الموقوف على ذمة القضية منذ أربعة أشهر في مقابل تعهد بعدم الإساءة لزوجته واحترامها، وعليه تم حجز القضية للحكم بيوم العاشر من ديسمبر.