«أنا آسفة، لم أواجه مثل هذا الأمر من قبل أبدا»
المغنية الكولومبية شاكيرا (40 سنة) وهي تعتذر، وتعلن عن تأجيل جولتها الغنائية في أوروبا حتى السنة المقبلة بسبب معاناتها من نزيف طارئ في الحبال الصوتية.
«يا إلهي كيف هذا.. كنت قبيح الشكل طوال حياتي !»
المغني الأميركي بليك شيلتون يعرب عن دهشته بعدما اختارته مجلة «بيبول» كأكثر الرجال الأحياء جاذبية في العالم. لكن من الواضح أن الكثيرين غير سعداء بهذا الاختيار.
«كان هذا شيئا متوقعا بالطبع»
تعليق لصديقات نجمة كرة التنس اللاعبة سيرينا وليامز بعدما قررت مع خطيبها أليكس أوهانيان عقد حفل زواجهما الذي سيكلف مليون دولار بحضور كل من المغنية بيونسيه والمذيعة كريس جينر والمغني جيه زد.
«لا بد من الاعتراف بأنه يحيطني بالكثير من مشاعر الحب»
النجمة السينمائية الأسترالية نيكول كيدمان تمتدح زوجها كيث أوربان بعد ترشيحها لجائزة «المرأة الفاتنة» لهذا العام.
«نعم لقد فعلتها»
غاري غولد سميث خال كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، يعترف بأنه ضرب زوجته جولي آن في الشارع وسط لندن مؤخرا. وذكر المحققون أنه قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة 6 أشهر إذا تبينت صحة هذه الواقعة في المحكمة قريبا.