«أنا آسفة، لم أواجه مثل هذا الأمر من قبل أبدا»

المغنية الكولومبية شاكيرا (40 سنة) وهي تعتذر، وتعلن عن تأجيل جولتها الغنائية في أوروبا حتى السنة المقبلة بسبب معاناتها من نزيف طارئ في الحبال الصوتية. المغنية الكولومبية شاكيرا (40 سنة) وهي تعتذر، وتعلن عن تأجيل جولتها الغنائية في أوروبا حتى السنة المقبلة بسبب معاناتها من نزيف طارئ في الحبال الصوتية.