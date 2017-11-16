أفاد باحثون بأن المبالغة في تدليل الأجداد لأحفادهم قد يكون له تأثير سلبي على صحة الأطفال.



وتشير الدراسة التي أجرتها جامعة غلاسكو ونشرت في دورية «بلاس وان» العلمية إلى أن الأجداد غالبا يميلون إلى تدليل أحفادهم والإفراط في تقديم الأطعمة لهم.



وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن بعض الأجداد يدخنون أمام أحفادهم ولا يوفرون لهم الفرصة لممارسة تمارين بدنية كافية.

وقالت لوسي بيك المديرة التنفيذية لجمعية «غراندبيرانتس بلاس» الخيرية إنه ينبغي «تقدير دور الأجداد بصورة أفضل ودعمهم».



وتضيف: «يتمنى الأجداد الأفضل لأحفادهم، وكلما زاد تثقيفهم وتمكينهم من لعب دور إيجابي في حياة أحفادهم كلما كان ذلك أفضل».