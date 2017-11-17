عادة ما يكون التعامل مع علاقة فاشلة أمراً غاية في الصعوبة، خاصة إذا حدث ذلك بعد تعليق جارح من أحد الطرفين، وهو ما حدث لسيدة بريطانية، قررت الخضوع لحمية قاسية للتخلص من البدانة، بعد تعليقٍ مهينٍ من حبيبها قبل انفصالهما.

وونشرت ميراندا صورةً على تويتر، تُظهر فيها كيف أن جدالاً حاداً مع حبيبها، انتهى به إلى وصف شكلها بالمُثير للاشمئزاز، كان نقطة تحول في حياتها، قادتها إلى خسارة أكثر من نصف وزنها، حسب صحيفة ميرور البريطانية.

ونشرت ميراندا صوراً، تظهر الفرق الكبير قبل وبعد خضوعها للحمية، وأرفقتها بتعليق قالت فيه “بعد أن وُصفت بالمثيرة للاشمئزاز، تمكنت من خسارة نحو 100 كيلوغرام من وزني”.

وحظي المنشور بأكثر من 420 ألف إعجاب على تويتر وسارع المئات إلى تهنئتها على التحول الكبير في مظهرها.