يعتبر الوخز بالإبر نوعا من أنواع الطب البديل، وأحد طرق العلاج التقليدية التي تشتهر بها الصين منذ قرون، وتستخدم لفتح قنوات الطاقة التي تدور في الجسم.



ويستخدم الوخز بالإبر كوسيلة علاج في العديد من البلدان الآسيوية وفي مقدمتها الصين، ومنذ 1980 يلقى العلاج المذكور دعما من قبل منظمة الصحة العالمية.



ويفضل العديد من الأشخاص الوخز بالإبر لمعالجة أمراض مختلفة، فضلًا عن تقوية جهاز المناعة، والتخلص من الأمراض الناجمة عن الضغط النفسي.



ويعد الوخز بالإبر علاجا فعالا ضد آلام المفاصل،والرقبة، والكتف، والظهر، والركبة، فضلا عن العديد من الأمراض الأخرى مثل الصداع النصفي والجيوب الأنفية، والضغط النفسي، والاكتئاب، واضطرابات

النوم.



ويتم استخدام هذه الطريقة في علاج البالغين، وكذلك الأطفال الذين يشتكون من آلام البطن ونوبات البكاء، كما يستخدم لمعالجة آلام الظهر والمفاصل عند الحيوانات.



والإبر المستخدمة في العلاج يتم تصنيعها من فولاذ مقاوم للصدأ على وجه الخصوص، ويبلغ طول الواحدة منها نحو 3 - 4 سم، ويتم غرسها في نقاط تدفق الطاقة بأماكن محددة من الجسم.



وتقوم الإبر - من خلال تحفيز الأنسجة والأعصاب الموجودة في تلك النقاط الخاصة - بتحريك الجسم لمواجهة المرض.

ورغم أن الوخز بالإبر مصدر شفاء للعديد من الأمراض، إلا أنه غير صالح لكل المرضى.



ولا ينصح بتطبيق هذه الطريقة على الأشخاص الذين يخافون من الإبر، ومن لديهم جروح مفتوحة أو أورام أو مشاكل تخثر دم أو من هم بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة.



وفي حديث للأناضول، قال الخبير في علاج الوخز بالإبر، الصيني ليو سونغ ، إن هذه الطريقة تستخدم لإعادة تنظيم تدفق الطاقة في جسم الإنسان، وفقا للمعتقدات الصينية القديمة.



وأضاف سونغ الذي يعمل بالمركز الطبي الصيني في المدينة المحرمة بالعاصمة بكين، أنه عندما تحدث مشكلة في تدفق الطاقة بجسم الإنسان أو يتوقف تدفقها تمامًا، تبدأ الأمراض بالظهور.



ولفت سونغ أنه في هذه الحالة يحظى علاج الوخز بالإبر أهمية، لتحفيزه تدفق الطاقة مجددا في الجسم.



وأفاد أن جسم الإنسان به أكثر من 4 آلاف نقطة لغرس الإبر، وكل نقطة تم تحديدها منذ مئات السنين.



وأضاف سونغ من أجل تطبيق العلاج، يجب معرفة الأسباب التي مهدت للمرض أولا، وبناءا عليه يتم تنظيم الطاقة في الجسم عبر نقاط معينة.



وأوضح الخبير الصيني أن العلاج بهذه الطريقة من الممكن أن يستغرق مدة طويلة، موضحًا أن الاستجابة للعلاج تختلف من مريض لآخر.

وشدد على أن علاج الوخز بالإبر يتم تفضيله لأنه ليس علاجًا جزئيًا، بل يزيل المرض من الجسم بشكل كامل.