عبدالكريم أحمد

علمت «الأنباء» أن محكمة جنايات محافظة المنيا في مصر قررت إحالة أوراق المتهم الأول بجريمة قتل المواطنة الكويتية ووالدتها السعودية، إلى مفتي جمهورية مصر لأخذ رأيه بشأن إعدامه عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

واشتمل القرار القضائي على إرجاء النطق بالحكم بشأن بقية المتهمين وهم زوجة المتهم الأول وشقيقاها إلى دور شهر يناير المقبل «الأسبوع الذي تتداول فيه الدعاوى هناك وهو الأسبوع الثالث من الشهر».

وقال وكيل ورثة المجني عليها المواطنة الكويتية المحامي سيف بركة بتصريح لـ«الأنباء» إن المحكمة قبلت الدعوى المدنية قبل المتهمين وقضت بالعقوبة المشددة بعدما أخذت بدفوعه التي انتهت بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين والقصاص العادل منهم، مضيفا: «نحمد الله على القصاص العادل وبإذن الله سنرى الجاني معلقا على حبل المشنقة».

وأشار بركة إلى أنه دحض الادعاءات الكاذبة للمتهم الأول بالأدلة الدامغة بعدما تراجع عن اعترافاته الأولية وادعى اختلال توازن الأم وانزلاق قدميها وسقوطها في البئر ولما علمت ابنتها بوفاتها حاولت ـ حسب ادعائه ـ قتله بسكين الأمر الذي دعاه لضربها بـ «مفتاح إنجليزي» 4 ضربات على وجهها ورأسها دفاعا عن النفس.