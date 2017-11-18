مرتدية "روب الحمام" ومنشفة رأس مع كعب عال، ظهرت النجمة ريتا أورا على السجادة الحمراء في حفل جوائز الموسيقى الأوروبية على مسرح ويمبلي آرينا في لندن مساء أمس الأحد، مثيرة عاصفة من الجدل حول هذه الإطلالة الغريبة التي لا يمكن، في العادة، الخروج بها لأبعد من حدود عتبة المنزل.

وفور انتشار صورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام العالم بصفتها مقدمة حفل توزيع جوائز "أم تي في إيماز لندن 2017" MTV EMAs، تحوّلت إلى حديث الساعة بين مستهجن لظهورها بهذه الإطلالة وبين مؤيد لهذه الصيحة الجديدة من الموضة.

وشرحت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن هذه الإطلالة هي من مجموعة ربيع 2018 لخط الأزياء الإسباني "بالومو"، لم يعرض بعد للبيع عبر موقعهم الخاص على الإنترنت.

وبلهجة ساخرة، علقت الصحيفة بالقول: "لكن يمكنك ارتداء هذا الروب من خلال شرائه عبر مواقع تجارية أخرى متخصصة ببيع الملابس"، مفسرة أن الأسعار تتراوح بين بين 349 يورو و2424 يورو تبعاً لخامة الروب. لكن أن "منشفة الرأس" لم تكن مرفقة بالروب في الصور التي نشرتها الصحيفة البريطانية، على غرار الإطلالة التي ظهرت بها ريتا أورا خلال الحفل أمس الأحد مبتسمة للكاميرات ليتمكنوا من تصويرها بلقطات جميلة.

والسؤال الذي يطرحه العديد من المغردين عقب هذه الإطلالة الصادمة لريتا أورا، "هل ستفتح هذه الفنانة الباب لهذه التقليعة الجديدة إلى الدخول لعالم الساحة الفنية؟".