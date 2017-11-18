قد لا تتخيل الكثير من النساء أن أفضل مكان لحفظ كريمات الأساس هو الثلاجة، لكن هذا ما ينصح به خبراء معهد التدبير المنزلي في مدينة نيويورك، إلى جانب أشياء أخرى غريبة ينصحون بوضعها في الثلاجة.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: هناك أشياء تثير الجدل عند الحديث عن طرق حفظها، وهنا يقدم خبراء معهد التدبير المنزلي خمسة أشياء جرى الجدل بشأنها، ولكنهم ينصحون بتخزينها في الثلاجة.

* كريمات الأساس

ربما يبدو غريباً أن توضع كريمات الأساس في الثلاجة، لكن هذا ما ينصح به الخبراء، حيث يؤكدون أن البرودة تحفظ الزيوت من التلف، وتحافظ على الكريمات بحالة جيدة، ولكنهم يشترطون وضع عبوات الكريمات إلى أعلى، وتُحفظ في إناء محكم الغلق، بعيداً عن الطعام.

* الزهور

وضع الزهور في الثلاجة ليلاً هو أحد الأسرار التي يحتفظ بها بائعو الورود، ويعلق الخبراء قائلين: إذا كانوا هم يفعلون ذلك، فلما لا تفعله أنت؟ إن وضع الزهور في أوانيها وحفظها في الثلاجة ليلاً يحافظ عليها طازجة، ويجعلها تعيش أطول.

* المكسرات

يؤكد خبراء معهد الإدارة المنزلية أن حفظ المكسرات خارج الثلاجة في درجة حرارة مرتفعة يفقدها طعمها ونكهتها المميزة، ويفسر الخبراء ذلك بأن ارتفاع درجة الحرارة يسرع الأكسدة في الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة، مثل الكاجو، لذلك فإن حفظها في الثلاجة سوف يساعد على الاحتفاظ برطوبتها وطعمها.

* الصلصات

هناك الكثير من الجدل بشأن وضع صلصات الطعام في الثلاجة، ويرى الخبراء أن أي صلصات في أوانٍ مفتوحة، يجب وضعها في الثلاجة، ورغم ذلك فإن الخل والزيوت يجب أن توضع في درجة حرارة الغرفة.

* أدوية المكملات الغذائية

يرى الخبراء أنه لا بد من حفظ أدوية "البروبيوتيك" أو المكملات الغذائية المصنوعة من البكتيريا الحية أو الخمائر، في الثلاجة؛ لأنها تبطئ عمل الحرارة التي تقتل البكتريا الضعيفة في المكملات، لافتين إلى أنه يجب اتباع تعليمات التخزين على كل علبة دواء.