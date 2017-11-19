أظهر مقطع مُثير للأعصاب لحظةً بالكاد تمكّن فيها صبي من الإفلات من الموت تحت عجلات شاحنة ضخمة في أثناء عودته من المدرسة إلى منزله على ظهر درّاجة هوائية.

وبحسب مقطع نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، الجمعة 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، كان ولدان يقودان دراجتيهما إلى جانب الرصيف في مدينة هانوي الفيتنامية، وحينها فقد أحدهما توازنه وسقط على طريق سير شاحنة ضخمة قادمة.

وبينما كانت عجلة الشاحنة على وشك السير فوق رأس الصبي، تمكّن من التملّص منها نحو ممر المشاة، ومرّت الشاحنة من وراء ظهره!

وكان لقائد الشاحنة رد فعل سريع أيضاً؛ إذ إنه ابتعد عن الطفل الذي سقط أمام عجلات شاحنته، في الوقت الذي بدت فيه الكارثة لا مفر منها.

وهرعت إحدى الشاهدات على الواقعة في رد فعل تلقائي فوري كي تُنقذ الصبي؛ إذ اندفعت إليه وشدّته هو وصديقه إلى بر الأمان.

وأظهر المقطع أن ما لا يقل عن 4 من المارّة الذين أبدوا تعاطفاً في مكان الحادث، قد توقّفوا وأتوا بدراجة الصبي من مكان سقوطها على الطريق.