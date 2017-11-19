أبلغ رجل الشرطة الألمانية بأن سيارته تعرضت للسرقة، وذلك عام 1997 في مدينة فرانكفورت. وبعد 20 عاما، عثرت السلطات في المدينة على السيارة المفقودة، لتجد أن الرجل الذي كان يمتلكها نسي مكان ركنه السيارة وافترض أنها سُرقت.

وقد عثر على السيارة في مرآب بمبنى صناعي قديم من المقرر أن يخضع للهدم.

وكانت السيارة في طريقها إلى التلف، قبيل إبلاغ الشرطة التي أجرت تحقيقا حول هوية المالك.

ووفقا لوسائل إعلام ألمانية، فإن الرجل (76 عاما)، استدعي من قبل الشرطة بصحبة ابنته للتعرف على السيارة.

ولكن السيارة لم تعد صالحة للخدمة.