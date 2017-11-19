أظهرت صورة حديثة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الشاب العشريني، خالد الشاعري، بوزنه الجديد، 68 كيلو غرامًا بعد أن صُنّف قبل نحو أربع سنوات كأسمن شخص في السعودية بوزن بلغ حينها 610 كيلو غرامات.

ويظهر في الصورة ثلاثة أشخاص مبتسمين، بينما يُشير سهم لأحدهم، ويقول مدوّنون سعوديون إنه الشاب “خالد الشاعري” في أحدث ظهور له بوزنه الجديد الذي ساهمت بوصوله إليه رحلة علاج طويلة الأمد.

وكان “الشاعري” قد ظهر العام الماضي أيضاً في صورة متداولة بوزن خفيف أيضًا، حيث أنهى علاجاً طبياً في مدينة الملك فهد الطبية في العاصمة الرياض بعد أن تدخل العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في العام 2013 بقضية الشاعري.

ونُقل “الشاعري” حينها من منزله في مدينة جازان جنوب المملكة إلى الرياض بواسطة طائرة بعد أن شارك 16 شخصاً ورافعات مختلفة الإحجام بإخراجه من منزله وإيصاله إلى الطائرة.

وقبل البدء بعلاج “الشاعري” تدهورت حالته الصحية، ولم يكن قادراً على المشي أو التنفس بشكل جيد، قبل أن يوجّه الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز بعلاجه، حيث خضع لبرنامج غذائي وعلاج طبي جراحي أشرف عليه فريق مكون من 21 مختصاً.