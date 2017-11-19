«الاحتفال بالذكرى البلاتينية للزواج شيء نادر في أغلب الأحوال، لكن من الواضح أن هذا لا ينطبق على الملكة وزوجها»
المتحدث باسم البريد الملكي البريطاني فيليب باركر يتحدث، حول إصدار مجموعة من الطوابع التذكارية، بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لزواج الملكة إليزابيث والأمير فيليب دوق إدنبره.
«أعترف أني وضعت نفسي في موقف حرج»
الملاكم البريطاني أمير خان يكشف أنه أخطأ كثيرا عندما جعل انفصاله، العلني غير اللائق به، عن زوجته الحامل فريال مكتوم مادة إعلامية، خاصة أنه رجع عنه.
«من حقه الابتهاج بالطبع»
تعليق للصحافة بعدما أعلن سيلفو برلسكوني، رئيس الحكومة الإيطالية سابقا، أنه لم يعد بحاجة لأن يدفع لزوجته السابقة 1.4 مليون يورو لأن محكمة الاستئناف في ميلانو أعلنت أنه عومل على نحو غير منصف سابقا في قضية تسوية طلاقه منها.
«يا إلهي هذا شيء رائع»
بهذا الهتاف المفعم بالعاطفة أعربت الممثلة إيمي شومر عن فرحها عندما نهض أبوها غوردن عن مقعده المتحرك بمساعد جهاز طبي، وسار في الغرفة بعد 25 سنة من معاناته من مرض تصلب الأنسجة.
«يبدو أني لن أتمكن من التوجه إلى الصين»
عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد تكشف أنها لن تتمكن من استعراض أزياء صديقتها المصممة فيكتوريا بيكام في شنغهاي، وذلك لصعوبة حصولها على تأشيرة زيارة بسبب تقليدها في فيلم فيديو عيون الصينيين، والطريقة التي ينظرون بها للأشياء.