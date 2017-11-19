«من حقه الابتهاج بالطبع»

تعليق للصحافة بعدما أعلن سيلفو برلسكوني، رئيس الحكومة الإيطالية سابقا، أنه لم يعد بحاجة لأن يدفع لزوجته السابقة 1.4 مليون يورو لأن محكمة الاستئناف في ميلانو أعلنت أنه عومل على نحو غير منصف سابقا في قضية تسوية طلاقه منها.