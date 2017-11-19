حذرت دراسة أميركية حديثة، من أن تعرض الأطفال للضرب على الأرداف في سن الخامسة من قبل والديهم، يزيد خطر إصابتهم باضطراب في السلوك.

الدراسة أجراها باحثون من جامعة تكساس الأميركية، ونشروا نتائجها امس السبت، في دورية (Psychological Science) العلمية.

والضرب على الأرداف هو نوع من العقوبة الجسدية التي يتم فيها صفع الأطفال على أردافهم من أجل التسبب في الألم، وعادة ما تستخدم اليد في الضرب، وفي بعض الحالات تستخدم العصا.



وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون 12 ألفا و112 طفلا، في سن الخامسة من عمرهم، ورصدوا تعرضهم للضرب من والديهم.