بات فصل الشتاء على الأبواب، وكثرت الأمراض ونزلات البرد. لكن لا داعي للقلق. فالأدوية متوفرة وبسيطة، لمكافحة كافة أعراض نزلات البرد، مثل: السعال والصداع وانسداد الأنف، تجدها في صيدلية المنزل الكبرى، ألا وهي: (المطبخ).

مع تغير المناخ بقدوم الشتاء، تزداد الإصابة بأمراض مختلفة، وخصوصاً نزلات البرد التي تستغرق وقتا محددا لتزول سواء مع اللجوء للأدوية الطبية أو بدونها. غير أن استخدام بعض العلاجات المنزلية المتواجدة في الصيدلية الطبيعية للمنزل، قد يكون جيداً للتخفيف من شدة الأعراض التي ترافق نزلات البرد كالسعال والعطس والحمى، والصداع وغيرها. وربما قد يكون أفضل ما يمكن أن تفعله، هو ألا تفعل شيئاً!

قد تتذكر كلام الجدة أو والديك عند إصابتك بنزلة برد، "عليك بالأعشاب"، ويحضرون إليك مباشرة شاي البابونج الساخن، أو الميرمية، أو الزنجبيل بالليمون، فضلاً عن الشال، الذي تدفئ به عنقك لعدة أيام قادمة، غير أنك لن تقتنع بهذه التوصيات إلى أن يوصيك الطبيب حرفياً بهذه الأشياء، عوضاً عن تناول الأدوية الكيميائية. وكل ذلك، لأن نزلة البرد تستغرق وقتها. إذ يبدأ الجسم بتحديد العدو، وتفعيل الخلايا المناعية، ومحاربة المهاجمين، وإصلاح الخلايا التالفة، الأمر الذي قد يستغرق مدة زمنية تترواح بين 4-7 أيام، أو حتى قد تستمر لأسبوعين. بحسب ما نشره موقع ( إن دي أر. دي إيه) الألماني.

أدوية طبيعية بسيطة من المطبخ المنزلي:

بالنسبة للسعال الناتج عن البرد، عادة ما يتوقف بعد أسبوعين أو ثلاثة دون تناول دواء، غير أن تحضير مهدئ طبيعي بسيط، مثل الزعتر، والميرتول، يقاوم السعال، ويخفف من حدته. وهنا بعض التوصيات:

- توصي منظمة الصحة العالمية بتناول العسل: الذي يستخدم في ثقافات مختلفة لمحاربة نزلات البرد. إذ يحتوي العسل على مضادات أكسدة، التي تعمل على تقوية المناعة، وتساعد على تهدئة السعال.

- أن لا تفعل شيئاً: من أهم الأمور التي تساعد على علاج نزلات البرد بسرعة أكبر. إذ يطلق الجسم عند وجود برد إفرازا يعمل مباشرة على مركز النوم. لذا يحتاج الجسم للنوم لمحاربة الفيروسات وتقوية جهاز المناعة.

- تناول الفواكه والخضار وخصوصاً البرتقال، والليمون، والغريب فروت، التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يقوي المناعة ويساعد على التخلص من الأعراض بسرعة أكبر.

- كما يعرف الزنجبيل: بفعاليته القوية في علاج نزلات البرد، فضلاً عن استطبابات أخرى، كالصداع، والروماتيزم، ويفضل استهلاك الزنجبيل الطازج، وليس المجفف.

- تناول حساء التمر الهندي: لما يحتويه التمر الهندي من مضادات أكسدة، وأملاح معدنية مفيدة لجسم الإنسان. وينصح بتناول حساء الدجاج أيضاً، والإكثار من شرب السوائل بشكل عام.

- كما يوصي الأطباء بغسيل الأنف بمحلول ملحي، والذي يساعد في حالة انسداد الأنف، حيث يصب المحلول بفتحة أنف واحدة، ليخرج من الفتحة الأنفية الأخرى، وبذلك يساعد على تنظيف الجيوب الأنفية، بحسب ما نشره موقع مجلة (سبيكترم) الألماني.

وهناك المزيد من العلاجات المنزلية لنزلات البرد، متواجدة، ومتوفرة، وبسيطة، والأهم أنها آمنة.