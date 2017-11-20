تكثر الإستعمالات الغريبة والمفيدة للممحاة، لكن هل سمعت يوماً بحيلة إستخدام الممحاة للهاتف الذكي؟ لن تريد تفويت هذه الطريقة التي تقدم حلاً سريعاً وبسيطاً لإحدى المشاكل الشائعة التي يواجهها معظم مستخدمي الجوال.

قد تظن للوهلة الأولى أنّ الغرض منها يخص شاشة اللمس، ولكن في الواقع للأمر علاقة بعدسة الكاميرا في الهاتف. فهل سبق وإشتكيت من أنّها أصبحت مغطاة بطبقة أشبه بالدهنية وملطّخة، تعيق عملية التصوير وتؤثر على جودة الصورة؟

إن إختبرت هذه المشكلة سابقاً، فأنت على الأرجح تعلم جيداً أن مسحها برقعة أو حتّى محرمة ورقية لن يجدي نفعاً، بل قد يفاقم الأمر سوءاً لتتحول الصور التي تلتقطها الى ضبابية.

وهنا، تأتي الممحاة كحل ممتاز وسريع؛ كل ما عليك فعله هو فركها على موضع العدسة لإزالة أي إتساخ، كي تحصل على صور أكثر وضوحاً.

تجدر الإشارة إلى أنك تستطيع إستخدام أي نوع تريده من الممحاة، حتّى تلك التي تكون أعلى قلم الرصاص. كذلك، هذه الحيلة فعالة لعدسة الكاميرا الخلفية والأمامية على السواء، علماً بأن الأخيرة أكثر عرضة للإتساخ، خصوصاً للفتيات اللاتي يتلقين المكالمات الهاتفية وهنّ يضعنمستحضرات تجميلية.