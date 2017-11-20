تحدثت العرافتان الأمريكيتان، تيري وليندا جاميسون، عما سيحدث في عام 2018.



وقالت الشقيقتان اللتان توقعتا أحداث 11 سبتمبر إنه في العام القادم سيزيد عدد الكوارث الطبيعية والهجمات الإرهابية.

ووفقا لهما، ستركز الجماعات الإرهابية على الأسواق ومراكز التسوق، وأماكن العبادة والمدارس والمناسبات الرياضية والفنادق وأماكن الحفلات الموسيقية والمطارات.

كما توقعت الأختان زيادة التوتر بين أمريكا وكوريا الديمقراطية.

ولكنهما قللتا من احتمال توجيه ضربة نووية ضد الولايات المتحدة في زمن رئاسة دونالد ترامب.

ووفقا للتنبؤات فإن زلزالا قويا سيحدث في المحيط الهندي وسيتسبب بحدوث تسونامي في 11 بلدا.