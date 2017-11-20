كثير منا يفضلون عدم استخدام الأدوية المسكنة عند إحساسهم بالألم وهو أمر يمكن تفهمه. لكن على جميع الأحوال لا بد من التخلص منه، عندها نبدأ التفكير في اللجوء إلى المسكنات الطبيعية.

ووفقا لما أورده موقع" healthy-sporty-beautiful" فإن عددا قليلا منها شائع جدا، ويمكن العثور عليه بسهولة في المطبخ، لكن هناك أخرى لا تخطر ببالك أبدا. ومع ذلك، لا تتردد في زيارة الطبيب إذا لم يتوقف الألم.

البابونج: Chamomile

بفضل خصائصه المطهرة والمضادات الحيوية الرائعة، يعتبر البابونج مثاليا لتخفيف الآلام.

وسواء كنت تعاني من الصداع، أو ألم في العضلات أو المفاصل اشرب قليلا من هذا الشاي أو استخدام الزيوت الأساسية المستخرجة منه. وهو بالإضافة إلى ذلك، يستخدم للاسترخاء العام.

الكركم: Turmeric

نظرا لخصائصه الرائعة الثلاثة المطهرة، والمضادات الحيوية والمضادات للأكسدة فإنه قد يكون أكثر فاعلية بثلاث مرات من الأسبرين.

القرنفل أو زيت القرنفل: Cloves & Clove Oil

القرنفل علاج مثالي لتخفيف الغثيان، ووجع الاسنان والتهاب اللثة. كل ما عليك فعله وضع حبة أو اثنتين من حبات القرنفل في فمك لبضع دقائق للتخلص من الأعراض والألم.

وهو فعال ضد الالتهابات الفطرية وأمراض القلب والأوعية الدموية في نفس الوقت حيث أن الاوجينول، العنصر النشط في زيته، يعتبر مميعا طبيعيا للدم.

قشر الصفصاف: Willow Bark

يفيد في بعض الحالات الطارئة كالصداع، وآلام الظهر والألم الناجم عن هشاشة العظام.

ويشرب على شكل شاي، أو يمكن تناوله على شكل مكملات سائلة أو كبسولات، فمفعولها سريع.

إكليل الجبل: Rosemary

فوائده لا تعد ولا تحصى. بدءا من احتوائه على فيتامين B6 والحديد والكالسيوم إلى خواصه المضادة للأكسدة وتحسين عملية الهضم. ناهيك عن أن استنشاق عطره يقلل من أعراض الصداع النصفي.

زيت الخزامى الأساسي Lavender Essential Oil:

الزيوت المستخرجة من هذه الزهرة الجميلة قوية بشكل لا يصدق. فهي ليست مضادة للتشنج، والالتهابات، وتخفيف الألم فقط، ولكن لها أيضا آثار إيجابية على حالتك النفسية والعاطفية.

كلما شعرت برغبة في الاسترخاء أو التخلص من الإجهاد، استخدام رائحة زيت الخزامى.

الحبق أو الريحان المقدس: Holy Basil

الريحان المقدس مفيد ليس لكونه مجرد ريحان عادي. وله مغزى روحي وطبي في الأيورفيدا الهندية حيث يستخدم لتطهير الجهاز التنفسي من السموم، وتخفيف الغازات والانتفاخ.

وبمجرد أن تبدأ في استهلاك هذه العشبة الطبية حتى تنسى الألم بفضل خصائصه المضادة للالتهابات وعناصره المضادة للأكسدة.

كما أنه مثالي للسيطرة على زيادة هرمونات الإجهاد المعروفة مثل الكورتيزول والأدرينالين.

زنجبيل: Ginger

أفضل ما في هذه العشبة أنه يمكنك استخدامها في العديد من الطرق المختلفة. فالبعض يرغب في تتبيل طعامه بقليل من الزنجبيل، بينما يضيفه الآخرون إلى الشاي أو عصير الليمون. بالإضافة إلى أنه يخفف آلام المفاصل والعضلات يستخدم أيضا للمساعدة في التُخْمَة والغثيان.