تعرض لندن الأربعاء المقبل خطة تهدف الى طرح أولى السيارات من دون سائق على الطرقات البريطانية بحلول العام 2021 على ما أوضحت وزارة المال.

ويتوقع ان يعلن وزير المال البريطاني فيليب هاموند ايضا، خلال عرض الميزانية، عن تغييرات في الأنظمة المرعية تسمح لشركات صناعة السيارات من دون سائق بتسيير هذه الآليات الجديدة على ما جاء في مقتطفات من مشروع الميزانية نشرتها اجهزته. ويتوقع ان يكون حجم هذا القطاع 28 مليار جنيه استرليني بحلول العام 2035.

وتنوي الحكومة استثمار 160 مليون جنيه استرليني في اطار تكنولوجيا «5 جي» التي تعتبر ضرورية لتطوير السيارات الذاتية القيادة و75 مليون جنيه (84 مليون يورو) لتمويل تطوير الذكاء الاصطناعي.

وسيعلن الوزير عن صندوق يخصص له مبلغ 400 مليون جنيه استرليني (448 مليون يورو) موجه للشركات التي تريد إقامة نقاط شحن للسيارات الكهربائية في البلاد.

وينص مشروع الميزانية كذلك على مساعدات لأفراد يرغبون في شراء سيارة كهربائية.