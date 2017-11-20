نجت طائرة ركاب أميركية بأعجوبة من حادث خطير، بعد أن اخترق طائر هيكل الطائرة، وأحدث بها فجوة كبيرة، وعلق بداخلها، ولكن الطائرة هبطت بسلام في النهاية.



ووقع الحادث، الثلاثاء الماضي، في إحدى طائرات شركة «إيرلاينز» الأميركية، من طراز A319.

وأظهر مقطع فيديو وصور مقدمة الطائرة، وهي محطمة بعد أن اخترقها طائر كبير الحجم. وأحدث الطائر ثقبين في هيكل الطائرة.



وشوهد الطائر على قيد الحياة بعد هبوط الطائرة، محاصرا داخل الثقب الكبير الذي أحدثه من جراء سرعة الاصطدام بالطائرة أثناء تحليقها.

وكانت الطائرة قادمة من مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك إلى مطار ميامي الدولي الأميركي حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، عندما اصطدم الطائر بمقدمة الطائرة، نقلا عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.