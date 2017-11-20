«إنه أنجح زواج في التاريخ الملكي البريطاني»
مصور البلاط الملكي مات هولي أوك يعلق على الصورة، التي التقطها للملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 70 لزواجهما.
«لست متحرشا، لكنني ببساطة شخص كثير المطالب»
ماثيو وينر (52 عاما) مؤلف الدراما التلفزيونية «رجال مجانين»، التي حققت نجاحا كبيرا عند عرضها، ينكر أنه تحرش بمساعدته كيتر غوردون، وذلك عندما زعمت أنه أبلغها مرة أن من حقه رؤيتها بدون ملابس.
«كنت واحدة بين امرأتين، إحداهما زوجته كريستين، والأخرى صديقته لور فيراري اندفعن لرؤيته بعد الحادث»
أنابيل فولر، خليلة السياسي البريطــاني نايجل فـاراج، تكشف كيف توجهــت على عجل إلى المستشفى للاطمئنان على صحته، بعدما تم سحبه من حطام طائرة في نورثامبتونشر.