«كنت واحدة بين امرأتين، إحداهما زوجته كريستين، والأخرى صديقته لور فيراري اندفعن لرؤيته بعد الحادث»

أنابيل فولر، خليلة السياسي البريطــاني نايجل فـاراج، تكشف كيف توجهــت على عجل إلى المستشفى للاطمئنان على صحته، بعدما تم سحبه من حطام طائرة في نورثامبتونشر.