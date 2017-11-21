يستلزم القيام بأعمالنا في الحياة اليومية أن نشعر بصحة جيدة وأن تكون لدينا طاقة للوفاء بهذه الأمور، سواء داخل المنزل أو خارجه من أجل الاستمتاع بحياتنا، لكن الكثيرين لا يستطيعون ذلك بسبب نقص الطاقة لديهم والإجهاد المستمر.



وبدون طاقة كافية، سيكون من المستحيل القيام بأي أنشطة أو حتى التفكير بوضوح، لأن جميع الأجهزة في أجسامنا تتطلب طاقة للعمل.





وتشمل أعراض انخفاض الطاقة متلازمة التعب المزمن، وتقلبات ضغط الدم، والسمنة، وعدم التوازن الهرموني، والاكتئاب، وما إلى ذلك.

وهناك بعض العادات اليومية التي يمكن أن تزيد من الطاقة بشكل طبيعي، بحيث تغنيك عن تناول مشروبات الطاقة غير الصحية، وهي:

1- شرب الماء

استهلاك كمية كافية من الماء يبقى الجسم نضرا ويساعد على تجديد الخلايا وحصول الدماغ على الأوكسجين مما يحافظ على النشاط البدني.

2- الراحة

خذ قسطا من الراحة عندما تحتاج إليه لأن العمل الجائر سيقلل من مستويات الطاقة لديك، لذا فإن الاستراحة ستجدد النشاط وتحفز البدن.

3- التمرينات الرياضية

التمرين على أساس يومي من خلال الرياضة التي تحبها مثل رفع الأثقال والزومبا والرقص والركض يساعد على إنتاج هرمون الإندروفين في الدماغ، الذي يحفز إنتاج الطاقة.

4- الحمية المتوازنة

الحفاظ على حمية متوازنة في النظام الغذائي الخاص بك يلعب دورا هاما في تحسين طاقتك بشكل طبيعي.

وإذا كنت تأكل الأطعمة الصحية الغنية بجميع العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والبروتين والمعادن، وما إلى ذلك، سيكون لديك مستويات طاقة كبيرة.

5- تجنب الجلوس الطويل

تجنب الجلوس لفترة طويلة جدا إذا كان لديك وظيفة مكتبية، وتأكد من أخذ وقت من حين للآخر من أجل التجول في المكان. ويساعد ذلك على تحسين تدفق الأكسجين إلى الدماغ والإبقاء على الحيوية.

6- الإيجابية

وجدت الدراسات أن التشاؤم في الحياة يمكن أن يستنزف الطاقة الخاصة بك دون أي سبب!، لذلك، كونك شخص إيجابي إضافة إلى ممارسة التأمل يمكن أن يساعد بالتأكيد على تحسين الطاقة الخاصة بك.

7- الخروج للطبيعة

قضاء بعض الوقت مع الطبيعة بين التلال أو المشي على طول الشاطئ، كلما كان لديك وقت لذلك، سيجدد نشاطك.

8- السيطرة على الكافيين

يعتقد الكثيرون أن تناول القهوة بكثرة يمكن أن تبقي الحيوية في الجسم، لكن الدراسات أظهرت أن الكثير من الكافيين في النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى تدهور خلايا الدماغ وخفض الطاقة.

لذلك، فإن شرب قهوة بمعدل أقل سيكون مفيدا في تحسين مستويات الطاقة.

9- التدخين والكحول

التدخين والإفراط في شرب الكحوليات يضر بالخلايا ويقلل من تدفق الدم المحمل بالأوكسجين إلى الدماغ. لذلك، فإن تقليل التدخين والمشروبات الكحولية سيكون مفيدا بلا شك.

10- الخضراوات والفواكه

إن تناول الفواكه الطازجة والخضروات يمد الجسم بالمواد المضادة للأكسدة التي يمكن أن تحسن طاقتك بشكل طبيعي.