مع أول زيارة لأي سائح إلى مدينة هونغ كونغ، سيلفت نظره وجود فجوات في العديد من ناطحات السحاب تثير التساؤلات، كونها غير مألوفة في الشكل الهندسي المعتاد لبناء الأبراج الشاهقة.



إلا أن السكان المحليين للمدينة يسمون هذه الفتحات "بوابة التنين"، وهي موجودة كي "تسمح بمرور التنين ن الجبال إلى الماء، وذلك وفقا لفلسفة "فنغ شوي" الصينية.

وتستند هذه الفلسفة الصينية على مبدأ تحديد مواقع المباني والأشياء بطريقة تتوافق مع القوى الروحية والطاقة الإيجابية، بحيث تسمح هذه الفجوات بتوليد الطاقة الإيجابية كما تمنح الحظ الطيب.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر"، تضع شركات عدة مسؤولية خسائرها المالية على تصميم مبانيها بشكل "خاطئ" يخلو من "بوابات التنين".