بسبعة آلاف قطعة من الخردوات.. صنع الفنان التركي، جم أوزكان، تمثالا لحصان، يزن طنا، نال استحسان عشاق الفن.

وفضلا عن الحصان الذي استغرق صنعه عاما، باستخدام نحو 7 آلاف قطعة، تضم مجموعته تحفا فنية عديدة من الخردة، تجسد ثورا ورائد فضاء ومحارب وسفينة وغيرها.

ويدرس الفنان الشاب في الصف الثالث بقسم التماثيل، في كلية الفنون الجميلة، بجامعة الأناضول، في ولاية أسكي شهير، شمال غربي تركيا.

ويصنع أوزكان تماثيل معدنية ملفتة للأنظار، في ورشة بقضاء تبه باشي، وينشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أكسبه شهرة، أدت إلى تلقيه عروضا من أوساط فنية لعرض أعماله، فضلا عن طلبات شراء من قبل شركات.

وشارك أوزكان مؤخرا في معرض بقاعة لطفي قردار، التي تعد من أبرز صالات العرض الفنية باسطنبول.

وفي تصريح للأناضول، أعرب أوزكان عن سعادته بالاهتمام الكبير الذي تلقاه أعماله، وشكره للذين ساهموا في سطوع نجمه.

ولفت إلى تلقيه عروضا عديدة لشراء أعماله، حيث تنهال عليه الأسئلة حول أسعارها.

ونوه أنه لا يفكر حاليا ببيعها، إذ يولي أهمية لعرضها في المعارض الفنية، لتتمكن الجماهير من رؤيتها.