قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، إن إطلاق الرصاص في المناسبات، والأعراس معصية لله ولرسوله، ولولاة الأمر.

وأوضح خلال حديثه في برنامج "فتاوى" على قناة "السعودية" الأولى أن إطلاق النار أمر محرم والدولة تمنعه، وتعاقب عليه، مبيناً أن الشيطان يصور للبعض وخاصة الشباب أن إطلاق النار في الأعراس من "الرجولة".

وأضاف أن الدولة لا تمنع من شيء إلا بعد أن يثبت لها بالدراسات أن فيه ضرراً سواء للشخص أو للآخرين، مشيراً إلى أنه قد حدثت وفيات نتيجة لإطلاق النار في الأعراس.

وأبان الشيخ المطلق أن أحد الشباب أخبره بأنهم في أحد المرات أطلقوا رصاصاً بقيمة 20 ألف ريال، مضيفاً بأن هذا هو التبذير المنهي عنه، ولو أنهم أهدوا هذا المبلغ للعريس لكان أنفع له