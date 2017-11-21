وجهت السلطات اليابانية الاتهام لشاب في السابعة والعشرين من العمر بقتل تسعة أشخاص تعرف عليهم عبر خدمة «تويتر» وقطع أوصالهم. وكان الشاب تاكاهيرو شيرايشي يجذب ضحاياه البالغة أعمارهم بين 15 و29 عاما، ومعظمهم من النساء، إلى بيته في ضاحية طوكيو، ثم يقتلهم ويفصل رؤوسهم ويقطع أوصالهم.

وهو أقر بارتكاب الجرائم التسع. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عنه قوله إنه كان يقطع جثث ضحاياه لإلقائها في النفايات لإخفاء أثر الجرائم.

وكانت الشرطة عثرت في آخر أكتوبر على أشلاء لقتلاه.

وفي وقت سابق، وجهت إليه تهمة تقطيع جثة ووضعها في ثلاجة، وهو ما لم ينفه الشاب، بحسب ما قال مصدر في شرطة العاصمة اليابانية لوكالة فرانس برس.

وبحسب وسائل الإعلام، كان الشاب يتواصل مع الضحايا عبر تويتر عارضا عليهم مساعدتهم ليموتوا.

وبعد اختفاء اثر إحدى الضحايا في الشهر الماضي، اخترق شقيقها حسابها على تويتر ولاحظ وجود اتصال بينها وبين شخص يستخدم اسما وهميا أثار شكوكه، فأبلغ الشرطة.