أظهر تسجيل مصور صادم نشر على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اندلاع النيران في لحية رجل أثناء تأديته خدعة خطيرة في الشارع أمام حشد من الأشخاص.

كان لوغي لوغان المعروف باسم "لوغي الناري" يقدم عرضاً مسلياً في أحد شوارع مدينة بلفاست البريطانية عندما اندلعت النيران في لحيته، وسط ذعر الحاضرين الذين بدؤوا في الصراخ طالبين الماء لإطفاء النيران.

ولحسن الحظ لم يصب لوغي بأي أذى في الحادث، الذي أطلق عليه اسم " أخطر خدعة في العالم"

وقال لوغان تعليقاً على الحادث: " بدأ المتفرجون في الصراخ وهرعوا لمساعدتي على إطفاء النيران، كنت أعرف كيفية التصرف في مثل هذه المواقف، لذا سارعت بالتقاط سترتي ووضعتها على وجهي، بينما بدأ بعض الحاضرين برمي السوائل علي في محاولة لإخماد النيران."

وبعد الحادث أمضى لوغان حوالي 10 دقائق يغسل وجهه بالماء البارد، ثم توجه إلى سيارة الإسعاف لإجراء الفحوص اللازمة، حيث طمأنه الأطباء بأن احتراق لحيته لم يُصبه بحروق.

من الجدير بالذكر بأن لوغان، أدى الكثير من العروض الخطيرة في جميع أنحاء العالم، وهي المرة الأولى التي يتعرض فيها لحادث مماثل، حسب ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.