يتناول عدد كبير من الناس عصير البرتقال في الصباح لأنه منعش ويتميز بفوائد غذائية متعددة.

كذلك، فإن استهلاك هذا العصير يعتبر اختياراً صائباً للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على المغذيات من خلال تناول القليل من السعرات الحرارية.

ومن هذا المنطلق سنعرض عليكم 5 فوائد صحية لعصير البرتقال.

- تقوية نظام المناعة: إن احتواء عصير البرتقال للفيتامين C يساعد على تعزيز الجهاز المناعي. إن هذا الفيتامين هو مضاد قوي للأكسدة يساعد على محاربة الأمراض والجذور الحرة.

- مصدر الألياف: يحتوي عصير البرتقال على كمية كبيرة من الألياف، وبالتالي فإن استهلاكه مفيد للأمعاء ولمستويات الكوليسترول في الدم. تحتوي حبة كبيرة من البرتقال على 8 في المئة من الألياف الموصى بها يومياً.

- الوقاية من حصى الكلى: إن عصير البرتقال يحتوي على حمض الستريك وسيترات، اللذين يعتقد أنهما يساعدان على تقليل خطر حصى الكلى.

- توازن ضغط الدم: فقد وجدت بعض الدراسات أن المكونات الموجودة في عصير البرتقال يمكن أن تساعد على تنشيط الأوعية الدموية الصغيرة، ما يساعد على خفض ضغط الدم مع الحد من مخاطر القلب والأوعية الدموية.

- بشرة أكثر إشعاعاً: يحتوي عصير البرتقال على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تعطي الجلد إشعاعاً أكبر. وهي تلعب دوراً كبيراً في محاربة الجذور الحرة، وبالتالي يمكن أن تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس والتلوث، منع التجاعيد وتحسين نسيج الجلد بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، يلعب الفيتامين C دوراً في تشكيل الكولاجين، الذي يعطي البشرة مظهراً أكثر شباباً.