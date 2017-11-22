دخل منزل مصنوع من الأخشاب في قلب شجرة إلى قائمة العقارات الأفخم والأغلى والأشهر في بريطانيا، بسبب درجة الإتقان التي تم تشييده بها، إضافة إلى كونه في قلب الطبيعة الخضراء بعيداً عن ضوضاء المدن وضجيح الأسواق.

ووصفت وسائل إعلام بريطانية المنزل الذي اطلعت "العربية.نت" على صوره وتسجيلات فيديو من داخله بأنه "منزل خشبي غير عادي"، وقال تقرير طالعته "العربية.نت" إن هذا المنزل يمثل "تجربة لا متناهية من الفخامة".

وبحسب مواصفات المنزل الذي يقع في قلب شجرة طبيعية يبلغ عمرها مئات السنين فإنه يحتوي على مطبخ وفيه مدفئة ومياه ساخنة وأرضيته من الخشب الذي لا يحتاج إلى أي نوع من أنواع السجاد أو الموكيت أو الغطاء.

ويقع المنزل الخشبي في قلب شجرة بمدينة "سمرسيت" جنوبي غرب انجلترا، أما تكلفة الإقامة في هذه الشجرة الفاخرة فتبلغ 1350 جنيها استرلينيا (1760 دولاراً أميركياً) مقابل قضاء ليلتين فقط في عطلة نهاية الأسبوع.

وحصل المنزل الفاره الواقع داخل الشجرة على جائزة أفضل وأفخم منزل في بريطانيا للعام الحالي من المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين، وهو ما سلط الأضواء عليه ووضعه ضمن قائمة العقارات الأفخم والأغلى والأكثر إبداعاً في بريطانيا.

ويحتوي المنزل أيضاً على غرفة يتم إضاءتها بشكل طبيعي من السماء، حيث إن سقفها شفاف لا يحجب ضوء الشمس وذلك لضمان الاستمتاع بالطبيعة ومنظر الطيور التي تحلق فوق المنزل خلال التواجد بداخله، كما يحتوي على غرفة للمعيشة في قلب المنزل، ويتطلب الدخول إليه المرور عبر جسر معلق ومتأرجح. والغريب في المنزل أيضاً أنه يتضمن غرفة ساونا مرتفعة الحرارة على سطحه.

وتقول التقارير التي تصف المنزل الفاره والغريب إنه بمجرد الدخول إليه فإنه يعيد الشخص إلى أحلام الطفولة وبعض برامج الأطفال التي كان يشاهدها الناس عن منازل يتم بناؤها أعلى الأشجار أو من خشب الأشجار.

يشار إلى أن المنزل الخشبي الواقع داخل شجرة يتم تأجيره للسياح والزوار من أجل قضاء إجازات قصيرة بعيداً عن المدن والأماكن المزدحمة، كما أنه يصلح للسكن فيه صيفاً وشتاء بسبب توافر التدفئة الملائمة داخل المنزل.