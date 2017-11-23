هل تخيّلت أن يستيقظ رجلٌ عمره أكثر من 1000، من سبات عميق يغطّ فيه؟!، هذا ما أصاب رواد مواقع التواصل بالصدمة حينما شاهدوا فيديو مسرب لساحر ايراني يغط في سبات عميق ويمكن أن يستيقظ في أي لحظة.

وأبقت السلطات الإيرانية، السرية على معلومات الشخص الغامض لمدة 9 أعوام، وهو الذي بقي محتفظا بنشاطه البيولوجي لأكثر من ألف سنة في إيران.

وقال العالم الروسي "فاليري تشودينوف"، الذي أشرف شخصيا على معاينة جسم "رادومير"، إن السلطات الإيرانية قررت قبل 9 سنوات القيام بأعمال بناء في المنطقة ولكن عند البدء بأعمال الحفر تم اكتشاف أنقاض مدينة قديمة.

ووفقا للباحثين، فإن عمر الرجل أكثر من 1000 سنة. وهو الآن في مرحلة سبات ولكن في بعض الأحيان يعطي الجسم علامات على الحياة، وبالتالي من غير المستبعد أن يستقيظ "رادومير" من سباته في أي لحظة.

وأكد مسؤول سابق بالخدمة الخاصة الأمريكية، في وقت سابق، على وجود عمالقة قدماء مجمدين فى الأنهار الجليدية في القطب الجنوبي.

ولفت المسؤول إلى الخطر الكبير الذي تشكله هذه العمالقة وهي في حالة سبات، مشيرا إلى أن استيقاظها يمكن أن يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها.