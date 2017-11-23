ابتكر باحثون بجامعة سنغافورة الوطنية كوباً ثورياً يُحول الماء إلى عصير فواكه أو أي مشروب يمكن أن تتخيله، معتمداً في فكرته على خداع البصر وحاسة التذوق.

وتستند فكرة الكوب الذي أطلق عليه اسم “Vocktail” وهو اختصار لـ “كوكتيل افتراضي” –”Virtual Cocktail”، على معجزة ميسياني للتحفيز متعدد الحواس المتحكم به، ليخدع العين والأنف وبراعم التذوق لدى الشخص، ليوهمه بأنه يتناول المشروب الذي يحبه ويفضله.

وقام الباحثون بتزويد الكوب الزجاجي الذي وصفوه بـ”الثوري”، بثلاث طبقات من المحفزات الحسية وقضيب فضي على حافة الكوب الزجاجي ليحفز اللسان على تذوق الماء بالطعم المراد سواء مالح أو حلو أو حامضي وإضاءات “إل إي دي”، لتتيح للشخص تغيير لون الماء للون المشروب المراد، وثلاث مضخات هواء دقيقة جداً معبأة بخراطيش الطعم الذي يفضله الشخص.

ويأتي الكوب الزجاجي مع تطبيق مصاحب ليتيح تغيير لون وطعم المشروب، حيث يأتي التطبيق محملاً بـ 180 طعماً للحامض و40 طعماً للمالح و80 طعماَ لاذعاَ مراَ، بحسب موقع أوديتي سنترال.