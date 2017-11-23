أعاد مشهد "مؤثر" لمقيم فلبيني، أنقذ مواطناً سعوديا علقت سيارته وسط مياه الأمطار في جدة، الثلاثاء، إلى الأذهان صورة البطل الباكستاني فرمان، الذي توفي غرقاً، في سيول جدة عام 2009م، بعد نجاحه في إنقاذ 14 شخصا من الغرق.

بطولة الفلبيني والشارع الغارق



ووثق أحد المواطنين السعوديين في مقطع فيديو قصير المشهد، حين كان رجال الدفاع المدني يحاولون إعطاءه سترة النجاة برميها إليه، فيما قفز الفلبيني، عائماَ وسط المياه، ووصل للرجل العالق في السيارة وقام بحمله، وأوصله إلى سيارة الإنقاذ في الجهة المقابلة من الشارع الغارق بمياه الأمطار.



وأشاد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ببطولة الفلبيني، وكيف غامر بحياته، لينقذ شخصا آخر لا يعرفه، وطالبوا بتكريمه على عمله البطولي والشهم.



الدفاع المدني يعتذر



في المقابل، اعتذر الدفاع المدني السعودي في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، لعدم سرعة تفاعل عناصره في التعامل مع تلك الحالة التي علق فيها مواطن بسيارته وسط السيول، إلى أن ساعده فلبيني مقيم.

كما أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن مثل تلك التصرفات فردية، ولا تمثل ما يقوم به رجال الدفاع المدني على الإطلاق من تضحيات وأعمال إنسانية كبيرة.



يذكر أن الجهات الرسمية في السعودية سبق لها أن كرمت أجانب شاركوا بشجاعة في إنقاذ أناس آخرين، وفي مقدمتهم الباكستاني الشهير فرمان حيث منحه خادم الحرمين الشريفين، وسام الملك عبدالعزيز تقديرا لشجاعته ولعمله البطولي والإنساني.