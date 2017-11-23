تجسد مدينة روابي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بمنازلها الأنيقة ومتاجرها الفخمة حلما راود رجل أعمال فلسطينيا قبل سنوات وحققه، لكنه يلقى انتقادات كثيرة. وباستثناء علم فلسطيني كبير عند الطريق الوحيدة المؤدية إلى المدينة، تبدو روابي للوهلة الأولى كمستوطنة إسرائيلية على تلال الضفة الغربية.

وقد ينظر إلى هذا المشروع البالغة تكلفته مليار و400 مليون دولار، على أنه مقامرة في منطقة محتلة غير مستقرة سياسيا ومهددة بالانفجار.

لكن المشروع واجه انتقادات واسعة في الشارع الفلسطيني. ويرى البعض أن الفلسطينيين ليسوا بحاجة الى مدينة كهذه.