قالت وسائل إعلام محلية إن الجيش الهندي سجل رقما قياسيا عالميا بركوب 58 رجلا على متن دراجة نارية واحدة.

ونفذ فريق تابع للجيش يدعى (تورنيدوز) عرضا مبهرا لركوب الدراجة لمسافة 1.2 كيلومتر وهم يرتدون زيا شكل ألوان علم الهند في قاعدة يلاهانكا التابعة لسلاح الجو الهندي.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم تسجيل هذا الرقم القياسي في موسوعة جينيس إضافة إلى كتابي ليمكا ويونيك وورلد الهنديين لتسجيل الأرقام القياسية.

ونجح الفريق في كسر الرقم القياسي في ثالث محاولة له.

وفي عام 2013 كانت إحدى فرق الجيش الهندي قد حققت الرقم القياسي السابق بركوب 56 رجلا على دراجة واحدة.