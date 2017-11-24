هل تستطيع النظر إلى هذه الصورة لفترة طويلة، دون أن تشعر بالدوخة؟ ورغم أن الصورة قد تكون عادية، إذ خضعت إلى الفوتوشوب والبرامج الكمبيوترية، إلا أن ما يكسبها التميز أمر آخر، فهي للمصمم الإيطالي الشهير #جوسيب_كولاروسو المولود في سويسرا.

وهي بشكل أو بآخر ترمز إليه شخصياً وأعماله الفنية ذات الغرابة، والتي قد لا تكون ذات شهرة في العالم العربي، رغم أن الرجل معروف عالمياً.



تميز كولارسو بمدرسة تسخيف الأشياء اليومية، من الأغراض التي نراها مهمة ليجعلها غير صالحة أو غير ذات أهمية في الحياة الإنسانية، ولكن بشيء من اللطافة.

ويظهر لنا #صوراً_غريبة لأشياء اعتدنا عليها وأصبحت مألوفة لنا، مثل أن يظهر اللغة الهيروغليفية المصرية على لوحة مفاتيح الكمبيوتر، وهو أمر لم يفكر فيه أحد قبله تقريباً، ساعة نتخيل أن الفراعنة يكتبون بالحواسيب.



أو أن نرى نظارة بعين واحدة، أو مضرب كرة صنعت به دائرة في الوسط، ليعني تمرير الكرة بدلاً من ارتدادها مرة أخرى، وغيرها من الأفكار الجنونية.

وهذه سياحة في بعض من أعماله التي تمزج بين الطرافة والجنون والدهشة والضحك.