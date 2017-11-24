

نشر الفنان اللبناني راغب علامة عبر حسابه على Instagram مقطع فيديو من الاحتفالات التي جمعته مع رئيس الوزراء اللبناني الحالي سعد الحريري، في 22 نوفمبر وهو يوم عيد الاستقلال ، وتبادلا خلاله الضحك والفرح وسط صيحات عدد كبير من أفراد الشعب اللبناني.

وكان راغب علامة قد علق على سفر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى فرنسا بعد خروجه من المملكة العربية السعودية عبر حسابه على Twitter: “هذا المشهد الذي ترى فيه الرئيس الفرنسي العظيم مانويل ماكرون يستقبل فيه دولة الرئيس بهذه الحفاوة وهكذا ظرف يثبت للعالم بأن فرنسا ما زالت هي الأم الحنونة للبنان”.

كما تمنى راغب علامة أن يتراجع الحريري، عن استقالته، وكتب: " بعد الاطمئنان على سلامة الرئيس الحبيب الآن نتمنى أن يعود عن استقالته وإعطاء وقته للدفاع عن أوضاع اللبنانيين داخل وخارج وطنهم وهم الذين استماتوا في الدفاع عنه وتوحدوا حوله خلال غيابه، الحمد لله على عودتك بالسلامة دولة الرئيس".