قدم الداعية السعودي الشيخ عائض القرني نصيحة إلى الأزواج تضمن لهم المحافظة على الأسر وعدم الانفصال؛ مفادها الانهزام أمام الزوجة في المسائل الجدلية التافهة.

وقال القرني في مقطع مصور إن الكثير من العلماء بينهم الجوزي وعلى الطنطاوي طالبوا بأن ينهزم الزوج في المسائل الجدلية أمام زوجته؛ كون أكثر مسائل الطلاق والفراق مسائل تافهة.

وعرض القرني، عدة نماذج للتأكيد على فكرته من بينها الاختلاف حول درجة الحرارة أو معلومات جغرافية وتاريخية، مشيراً إلى أن الانهزام أمام الزوجة يعد انتصاراً في مثل تلك الحالات، داعياً الأزواج إلى الانهزام أمام الزوجات الصالحات البارات الكريمات ليكون ذلك تمهيداً لصلاح الوضع.